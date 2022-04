Saiba onde se vacinar contra Covid-19 e Influenza, em Goiânia, durante o feriado

Apesar do feriado prolongado de Tiradentes, a vacinação contra Covid-19 e a Influenza não vai parar em Goiânia.

Entre os dias 21 e 23 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizará dois locais fixos, além das vans da vacinação que vão circular em diversas regiões da cidade.

Aqueles que precisam completar o esquema vacinal podem procurar o Centro Municipal de Vacinação (CMV), no Setor Pedro Ludovico e no Ciams Urias Magalhães, até às 17h.

Diferente dos pontos fixos, as vans funcionam em horários diferentes, até às 16h. Na quinta-feira (21), ela estará na Avenida Perimetral, no Setor Coimbra.

Enquanto que na sexta-feira (22), o veículo vai estar estacionado na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, no Setor Pedro Ludovico.

Já no sábado (23), serão dois locais móveis de vacinação. O primeiro será na Avenida 24 de Outubro esquina com a Rua José Hermano, em Campinas e na Avenida Pasteur esquina com a Rua Carlos Gomes, no Parque Anhanguera II.

Podem procurar o serviço todas as pessoas do público infantil e adulto que ainda têm doses de vacina contra Covid-19 para receber, bem como idosos (com mais de 60 anos), trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas interessados em se vacinar contra Influenza.