O final de nossas vidas é marcado por coisas muito além de rugas ou problemas de saúde. Quando atingimos a terceira idade passamos a questionar muitas coisas, inclusive sobre toda nossa trajetória de vida e tudo que fizemos para os outros. Por isso, hoje selecionamos alguns arrependimentos que você possivelmente terá quando envelhecer.

6 arrependimentos que todo mundo terá quando envelhecer:

1. Viveu o que os outros queriam

Se você é jovem e está alimentando expectativas do que esperam de você e não fazendo o que realmente gosta, certamente você se arrependerá disso. Viver o que esperam de nós, realizando sonhos de terceiros é um tiro certeiro para a frustração.

2. Trabalhado muito

Quem passa a vida inteira trabalhando igual um doido, incessante e incansavelmente pode acabar se arrependendo quando ficar mais velho. Isso porque, trabalhando, acabamos focando em acumular dinheiro e esquecemos de nos divertir, viajar e sair.

3. Não ter expressado meus sentimentos

Ser fiel a seus sentimentos, sabendo o que sente e se abrindo com as pessoas, seja por amor ou ódio, é mais um ponto importante. Afinal, essa é uma forma de criar laços genuínos com as pessoas, que transforma sua vida inteira.

4. Não ter mantido contato com os amigos

Muita gente, ao longo da vida, acaba perdendo contato e laços com amigos, chegando na velhice sem muitos companheiros. Esse problema é muito grande e existe por aí, as pessoas acabam envelhecendo sozinhas.

5. Não ter sido feliz

Se permitir ser feliz, viajar, sair, se divertir, viver além da monotonia são coisas que muita gente deixa de fazer ao longo da vida. Assim, quando ficam idosos, acabam se arrependendo.

6. Não ter aceitado as pessoas como elas são

Por último, muitas pessoas se arrependem de não ter aceitado as pessoas como elas são. Sendo assim, tratando-as com ignorância, falta de respeito e buscando formas de esquentar a cabeça com problemas alheios.

