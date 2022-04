Idoso que passou horas desaparecido é resgatado pela PRF na BR-153 e muito longe de casa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um idoso, de 83 anos, na BR-153, próximo a Uruaçu, no Norte do estado. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (21), no feriado de Tiradentes.

Os policiais realizavam um patrulhamento de rotina, quando avistaram um carro, modelo Virtus, parado no meio da rodovia. Ao se aproximarem, encontraram o senhor, que seguia no sentido Anápolis/Porangatu.

Assim que foi abordado, o idoso perguntou aos agentes se estava perto de Brasília e demonstrou sinais de desorientação, o que não permitia com que ele continuasse a viagem.

Como estava a cerca de 300 km de casa, foi necessário que os policiais entrassem em contato com a família do idoso para que alguém o buscasse, de forma que não colocasse em risco a própria vida, nem a de outros motoristas, assumindo a direção mais uma vez.

Depois de duas horas de espera na companhia da PRF, familiares do idoso chegaram até o endereço e puderam, enfim, levá-lo de volta para casa, em Brasília.

Preocupados com o bem-estar do ansião, os parentes afirmaram aos policiais que ele estava desaparecido e já era procurado desde o início da manhã.