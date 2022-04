Não há nada contra Amilton Filho no Ministério Público, mostra certidão

Uma simples pesquisa no site do Ministério Público de Goiás (MPGO) permite saber se uma pessoa tem ou não algum procedimento em aberto contra ela.

A seção Rápidas fez isso na tarde desta sexta-feira (22) para saber se consta algo sobre Amilton Filho e uma certidão gerada pelo órgão atesta que não há nada contra o deputado estadual no órgão.

Clique aqui e veja na íntegra.

Desde o início da manhã, alguns grupos de discussão política no WhatsApp e nas redes sociais compartilharam o print de uma nota publicada em um jornal impresso da cidade que insinuava que o parlamentar estaria na mira do MPGO por conta de gastos de gabinete com combustível.