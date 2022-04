Com 375% de aumento nos casos de dengue, números de Anápolis podem ser ainda piores

A lentidão na consolidação de dados sobre a dengue em Anápolis eleva a preocupação com o cenário epidemiológico do município.

Apesar da alta das contaminações, os números só são divulgados em intervalos de duas a três semanas.

O boletim mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por exemplo, é do dia 02 de abril. A pasta justifica que este prazo foi adotado “devido ao grande número de notificações”.

A grande procura ainda registrada nas unidades de saúde do município, porém, aponta que a doença segue se proliferando.

Ou seja, apesar de os números oficiais já serem preocupantes, o total de contaminados já pode ter aumentado consideravelmente.

Uma atualização dos índices do município está prevista para ser divulgada pela pasta na próxima semana.

Aumento de casos

Os últimos números divulgados pela Semusa apontam um crescimento de 375% de casos de dengue em relação ao ano passado. O balanço leva em conta as 15 primeiras semanas epidemiológicas de 2022.

Neste ano, são, até último 02 de abril, 2.986 casos confirmados de dengue em Anápolis. Em 2021, até o fim deste mesmo mês, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que 628 pessoas haviam se contaminado na cidade.

Um levantamento realizado recentemente pela Gerência de Endemias do município mostrou ainda que, de cada 10 residências anapolinas visitadas, oito tinham focos do Aedes aegypti, mosquito causador da dengue.

Já no balanço mais recente da SES, Anápolis ainda aparece com risco médio para a doença, com índice de 115 casos para cada 100 mil habitantes.

Goiás

De acordo com as estatísticas compiladas pela Secretaria Estadual de Saúde, há aumento de 272% nos casos de dengue em Goiás no primeiro quadrimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Para efeito de comparação, 2021 teve queda de 36% nas infecções em relação ao ano anterior.

Ao todo, há 120 municípios goianos em nível elevado de risco e apenas 67 com números mais baixos.