Os brasileiros já estão liberados para sacar até R$ 1 mil no Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal (CEF) que reúne diversas funcionalidades para os clientes da instituição financeira.

Sendo assim, desde setembro do ano passado os usuários da plataforma possuem o direito a sacar um microcrédito digital.

Confira a seguir o passo a passo de como retirar a quantia, que pode variar entre R$300 e R$1 mil.

Brasileiros já podem solicitar até R$ 1 mil no Caixa Tem; veja o passo a passo para conseguir o benefício

Para início do conversa, o primeiro passo a ser tomado é criar uma conta poupança digital no aplicativo desenvolvido pela CEF. Ele pode ser baixado em celulares com sistema operacional Android ou iOS.

Em seguida, a necessário criar um cadastro informando os dados solicitados e tirando foto de algum documento de identificação (RG ou CNH).

Logo após essa etapa, basta aguardar 24h para ter o acesso à conta liberado.

Sendo assim, as pessoas que recebem algum benefício do governo federal pelo Caixa Tem poderão atualizar a conta social para uma Poupança Digital + acessando a opção “Atualize seu cadastro” no aplicativo.

Vale lembrar que a atualização do Caixa Tem é obrigatória para que o usuário possa solicitar o empréstimo do crédito de até R$ 1 mil.

A maior parte dos dados podem ser atualizados pelo celular, como endereço, renda e profissão.

No entanto, outras informações que dão acesso à conta no Caixa Tem, como o número de telefone e o e-mail do usuário, só podem ser alterados em uma agência da Caixa por questões de segurança.

Após isso, o cadastro será enviado para análise e o usuário será notificado no app quando o processo for concluído, sem necessidade de procurar uma agência.

Como receber?

Os clientes da CEF que baixaram o Caixa Tem terão o crédito liberado de acordo com o calendário elaborado pela instituição, que segue por mês de nascimento.

Com isso, os empréstimos, que variam de R$ 300 até R$ 1.000, serão oferecidos com juros a 3,99% ao mês e prazo de 24 meses para pagamento.

A contratação do microcrédito de até R$ 1 mil poderá ser feita diretamente pelo aplicativo.

