Ecovias anuncia obras e interdições parciais nas BR’s 153, 414 e 080

A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra diversos trechos de rodovias em Goiás, anunciou que realizará interdições parciais na BRs-153, com adoção do sistema “Pare e Siga” para os motoristas.

As obras tem início nesta segunda-feira (25) e se estendem até sexta-feira (29). Os horários previstos para início e término dos reparos irá variar de acordo com o trecho.

Na BR-153, em Porangatu, os reparos serão entre os quilômetros 75 ao 03, das 07h às 18h. Mesmo horário em que será realizada a interdição entre os trechos 398 ao 407, em Pirenópolis.

Ainda na rodovia, haverá recuperação do pavimento do quilômetro 200 ao 250, entre Uruaçu e São Luiz do Norte. No entanto, as obras devem ter início às 07h e terminar às 22h. 7

Aos motoristas que vão circular pelos trechos, a Ecovias recomenda que a atenção seja redobrada e a velocidade dos veículos reduzida.

A concessionária também realizará obras de tapa-buracos, roçagem e limpeza de drenagem nas BRs 153, 414 e 080, mas não haverá necessidade de bloqueio de faixas de rolamento.