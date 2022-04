Preso homem que cegou um olho da esposa e ateou fogo nas coisas dela

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil (PC), na manhã desta segunda-feira (25), em Nova Crixás, no Noroeste de Goiás.

Ele é suspeito de enforcar e bater a cabeça da companheira, uma mulher de 36 anos. O fato teria ocorrido no domingo (17). Além das agressões, ele ameaçou atear fogo no carro da família. Os dois estavam juntos há 18 anos.

A prisão ocorreu após a delegada Sayonara Lemgruber, titular da delegacia de Nova Crixás, representar ao Judiciário da cidade e obter o mandado de prisão preventiva.

Este não é o primeiro episódio de violência doméstica que o suspeito pratica contra a vítima. De acordo com a PC, em uma ocasião anterior, ele agrediu a companheira a ponto dela ficar com a visão do olho esquerda comprometida.

Outro caso revelado pela corporação, foi quando ele ateou fogo nas roupas e documentos pessoais da mulher.