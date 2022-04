O processo de emagrecimento é sempre muito difícil, porque envolve mudar nossa rotina, alimentação e prática de atividade física. Bom, muito mais que bem-estar e estética, emagrecer é um dos pontos de partida para uma vida saudável. E se você está tentando mudar seu corpo, aqui vem alguns sucos naturais que ajudam a emagrecer, acompanhe!

4 sucos naturais que ajudam a emagrecer e são uma delícia:

1. Maracujá

Vamos começar pelo suco dessa fruta deliciosa e bem ácida. Fugindo um pouco do convencional, você vai precisar de: um maracujá grande, dois copos de água e uma colher de chá de farinha da casca do maracujá, o adoçante é opcional.

Para preparar, primeiro, corte o maracujá ao meio, retire a polpa e bata no liquidificador com a água. Agora, adoce agosto e adicione a farinha da casca do maracujá depois de pronto.

Talvez você não saiba, mas essa farinha pode ser feita em casa e você pode usá-la em sucos, sopas, iogurtes e vitaminas.

2. Couve com laranja e gengibre

Você já deve estar imaginando o gosto incrível que fica esse suco, não é mesmo? Para prepará-lo, é necessário: uma folha de couve manteiga, três laranjas e 2 centímetros de gengibre.

O modo de preparo é bem simples, basta espremer as laranjas, em seguida, acrescentar a couve e o gengibre e bater no liquidificador. Depois disso, é só deliciar-se! A nossa dica é não coar nem adoçar.

3. Couve com morango e abacaxi

Se você pensava que essas duas frutas juntas não combinavam, você estava bem enganado! Aqui você vai precisar de uma folha de couve manteiga, dois morangos, uma fatia de abacaxi e algumas folhinhas de hortelã.

Agora, basta bater no liquidificador e beber a seguir, de preferência sem coar e sem adoçar.

4. Tomate e limão

Por fim, temos um suco bem inusitado, mas que garantimos que fica uma delícia! Para isso, você vai precisar de 150 ml de suco de tomate pronto e natural, 25 ml de suco de limão e água com gás.

Assim, para preparar é necessário misturar os ingredientes em um copo, adicionar pedras de gelo a gosto e servir. Inclusive, por conter vitamina C, esse suco pode ser preparado e armazenado em um recipiente bem vedado e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

