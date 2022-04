Ataques ao senador Vanderlan Cardoso dão o tom de como deve ser as eleições 2022 em Anápolis

Não está sendo fácil a vida do senador Vanderlan Cardoso nesta semana.

Por conta de uma situação forçada na última sessão da Câmara de Anápolis, ele está tendo que recorrer à imprensa da cidade para desmentir que retirou uma emenda do município para destiná-la à vizinha Campo Limpo.

Além do escarcéu feito na tribuna por alguns vereadores, a notícia falsa foi repercutida até mesmo nas redes do chefe do Poder Legislativo local, Leandro Ribeiro.

É uma situação que, ao que tudo indica, ressuscitará a política suja que Anápolis vivenciou na eleição de 2008, quando um candidato a prefeito colocou adolescentes na propaganda eleitoral para mentir e dizer que foram violentadas pelo então líder nas pesquisas daquele pleito.

O resultado manchou a biografia de um ex-padre e se tornou uma página triste na história política anapolina.

Martelo batido 1

Estreante no partido, Amilton Filho foi escolhido o líder do MDB na Alego com as bençãos de Daniel Vilela. O MDB conta com seis deputados estaduais e é a segunda maior bancada da Casa.

Martelo batido 2

Os Correios têm um novo chefe em Goiás. Trata-se de Frank Schneider Carvalho de Moura, servidor de carreira da estatal há 15 anos.

É administrador de empresas com pós-graduação em Gestão de Projetos e mestrando em Engenharia de Produção e Sistemas.

Futuro

A CAOA vai distribuir no país o primeiro carro elétrico da Chery montado no Brasil e conta com vários parceiros de peso para disseminar o modelo, como a 99.

A ideia é montar diversos pontos de carregamento do automóvel sustentável pelo país.

Nota 10

Para o GIH de Anápolis, que em poucas horas anunciou a prisão em flagrante do assassino que esfaqueou o irmão no Recanto do Sol.

Nota Zero

Para a insegurança no transporte coletivo de Anápolis. Ontem, por exemplo, uma adolescente foi vítima de importunação sexual, teve de descer do ônibus e pedir ajuda à PM.