Tradição e sucesso marcam os 5 anos da Clínica Popular da Saúde em Anápolis

A próxima segunda-feira (02) será de muita emoção para todos que atuam e fazem parte da história da Clínica Popular da Saúde. É nesta data que fará cinco anos da inauguração da primeira unidade em Anápolis.

Todo o sucesso começou com uma pequena clínica no Bairro Jundiaí, mas não demorou para que os anapolinos acolhessem o local, principalmente por oferecer atendimento humanizado, preços acessíveis e uma grande quantidade de especialidades médicas e de exames.

O projeto se expandiu rapidamente e, em 2019, a Clínica Popular da Saúde criou o próprio laboratório, o Granlab, para oferecer milhares de exames laboratoriais com valores ainda melhores e com resultados entregues com maior agilidade.

Já em 2020 e 2022, para atender a alta demanda de pacientes e ampliar ainda mais a qualidade de atendimentos, foram abertas as unidades da Vila Jaiara e Vila São Joaquim, respectivamente.

“Somos hoje a única clínica de perfil popular que oferta ultrassonografias todos os dias e em todos os períodos de funcionamento. Nossa coleta de laboratório também é realizada durante a manhã e à tarde no Jundiaí”, explicou Fábio Bastos, proprietário da Clínica Popular da Saúde.

“Oferecemos ainda exames cardiológicos, oftalmológicos, além de eletroneuromiografia, eletroencefalograma, espirometria, endoscopia e colonoscopia”, acrescentou.

Na unidade, os pacientes encontram atendimentos diários em especialidades importantes, como cardiologia, ginecologia, oftalmologia, psiquiatria, dermatologia e ortopedia.

Cada pedacinho da clínica também foi pensado para oferecer mais comodidade e conforto, de maneira que os anapolinos se sintam bem acolhidos durante as consultas e exames.

“Todo nosso sucesso sempre foi pautado pelo trabalho em equipe e foco em atender da melhor forma os nossos clientes. Estamos sempre preocupados com a qualidade dos exames, entregas agéis e preços acessíveis”, garantiu Fábio.

“Hoje nosso sentimento é de gratidão. Gratidão por chegar nesta data tão especial e buscando sempre devolver para população um atendimento médico de qualidade e acessível”, finalizou.