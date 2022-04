Anápolis terá Dia D de vacinação contra Covid-19, influenza e sarampo no sábado (30)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizará, no próximo sábado (30), o Dia D de Vacinação, para que os anapolinos possam manter todas as imunizações em dia.

Estarão disponíveis para a população vacinas contra o sarampo, influenza e Covid-19, em todas as unidades básicas de saúde de Anápolis, das 08h às 16h.

Para a vacinação contra gripe, será aberta uma nova fase da campanha para atender novos públicos.

Poderão receber a dose: idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses e menores de cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, pessoas com deficiência permanente, professores, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhores do transporte coletivo e trabalhadores portuários.

O público alvo para a imunização contra o sarampo são os trabalhadores da área da saúde e crianças que tenham entre seis meses e cinco anos.

Já para Covid-19, todas as doses estarão disponíveis para aqueles que precisam realizar a atualização do ciclo vacinal.

A Semusa ainda deixou um alerta de que o único público que realmente necessita esperar um intervalo entre a vacina contra Covid e os demais imunizantes são as crianças, a partir de cinco anos que ainda tenham completado 12 anos.