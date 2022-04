Homem mata a namorada e envia mensagem para vizinha dizendo que fez “besteira”

Um crime de feminicídio registrado nesta quarta-feira (27) chocou os moradores de um condomínio no Bairro Goiá, região Oeste de Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), Cássio Pereira dos Santos, de 30 anos, matou a namorada Vitória Fagundes, de 22, por asfixia.

Câmeras do prédio onde o casal morava registraram o momento em que eles passam pela portaria, juntamente com a filha de Vitória, uma criança de 06 anos. Horas depois ele é filmado saindo sozinho do local.

Após matar a namorada, Cássio enviou uma mensagem para uma vizinha onde afirmava ter feito uma “besteira”. Logo depois de receber a notícia, a mulher se deslocou até o apartamento e encontrou a vítima sem vida.

Posteriormente, as equipes que estavam investigando a morte de Vitória receberam a informação de que Cássio havia tirado a própria vida.

Dois aparelhos celulares foram apreendidos pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) para auxiliarem na investigação do caso.