Troca de tiros na Vila Jaiara termina com morte de foragido da Justiça

Foragido da Justiça, Jedson Santos Silva, de 31 anos, morreu em uma troca de tiros na noite desta quinta-feira (28) na Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis.

O criminoso confrontou com o Batalhão de Choque, na esquina da Rua Jaraguá com a Rua Piratininga. Segundo a Polícia Militar (PM), foram apreendidos no local uma arma de fogo, drogas e documento falso.

Nenhum policial ficou ferido e Jedson Santos Silva chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No entanto, conforme a corporação, teve o óbito confirmado no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

De acordo com a PM, Jedson Santos Silva era faccionado e um dos detentos que fugiu em 2017 da unidade prisional de Piracanjuba. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).