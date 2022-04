Maior mostra de arte do Centro-Oeste já tem data para acontecer em Goiânia

A maior mostra de arte do Centro-Oeste está prestes a desembarcar em Goiânia. Entre os dias 27 e 29 de maio, a cidade receberá a 4° edição da Feira de Arte de Goiás (FARGO).

O evento acontecerá de forma híbrida, com atividades virtuais e presenciais, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

As obras serão expostas na galeria do Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC-GO), no próprio CCON.

Neste ano, além da entrada gratuita, uma das novidades desta edição é o Prêmio Estímulo, que dará mil reais para 20 artistas locais já selecionados.

A bonificação se deve a colaboração dos participantes na produção do evento e no envio dos trabalhos que serão expostos durante a cerimônia.

A programação da Feira ainda não foi divulgada, mas de acordo com os organizadores, os interessados já devem esperar um mix de artistas, galerias, stands com serviços, falas temáticas, profissionais convidado.