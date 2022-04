Passeio ciclístico solidário vai colocar comida na mesa de cerca de 100 famílias de Anápolis

Com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias carentes, a segunda edição do Pedal Solidário está marcada para o domingo (1º), no Dia do Trabalhador, em Anápolis.

Para os ciclistas que desejam participar da ação solidária, as incrições custam R$ 40 mais um quilo de alimento não perecível e devem ser realizadas na loja Performance Bike, na Avenida São Francisco, ou pelo link disponibilizado na bio do perfil do Instagram do evento.

Ao Portal 6, o advogado e idealizador da iniciativa, Edson José, contou que o projeto é uma forma de reunir pessoas para que novas amizades possam ser criadas e, com esse companheirismo, ajudar anapolinos que passam por dificuldades.

“A gente espera reunir a comunidade para um evento esportivo com um domingo feriado, do Dia do Trabalhador, de muito companheirismo, de muita amizade, praticando esporte, buscando práticas e hábitos saudáveis”, pontuou.

“Também, poder com isso ajudar muitas famílias que precisam, que não tem condições hoje de ter uma alimentação adequada e também incentivar a prática do esporte. Trazer benefício à comunidade e para pessoas que necessitam” completou.

Edson ainda afirmou que, devido aos altos preços dos produtos básicos, a estimativa é de que o pedal possa beneficiar cerca de 100 famílias carentes cadastradas no Rotary Club Anápolis Novas Gerações, que irá receber cestas básicas.

O evento está marcado para ter início às 06h45, com um café da manhã especial para os participantes, no CEL OAB, local em que ocorrerá a saída dos ciclistas às 07h30. O percurso vai acontecer na trilha Caipira com distância calculada de 30 km.

Cada atleta que se inscrever ganhará um kit contendo uma camiseta do evento e uma squeeze, que deve ser retirado na Performance Bike até a data do evento.