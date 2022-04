Adolescente esfaqueia o padrasto para salvar a vida da mãe em Goiânia

Uma adolescente, de 13 anos, precisou esfaquear o padrasto para impedir que o mesmo matasse a mãe durante uma discussão familiar ocorrida na manhã deste sábado (30), em Goiânia.

O Portal 6 apurou que a briga começou por volta de 05h30, quando o homem, de 32 anos, possivelmente alterado pelo uso de drogas começou a agredir fisicamente a companheira com diversos com chutes, pontapés e tapas, a ameaçando por várias vezes com uma faca.

Temendo que o pior acontecesse, as duas filhas da mulher tentaram intervir, mas também foram agredidas com empurrões.

Com a companheira já no chão desmaiada, o homem continuava com as amaças falando que iria matá-la. Foi então, que em um ato desesperado para salvar a mãe, uma das garotas pegou a faca que ele estava usando e desferiu dois golpes nas costas dele.

Rapidamente, a irmã telefonou para um amigo da família e contou tudo que tinha acabado de acontecer, pedindo por ajuda.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o padrasto consciente com lesões nas costas e informou que tinha sido ferido pela enteada. Logo em seguida, encontraram a mulher ainda inconsciente e as filhas ao redor.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram na residência e encaminharam os feridos para receber atendimento médico.

Após ter recebido alta hospitalar, o homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), assim como as testemunhas e objeto envolvido para as devidas providências.