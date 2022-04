É impressionante o antes e depois de modelo que já gastou mais de R$ 600 mil para virar ‘garota dragão’

Muitas pessoas não hesitam em gastar com modificações corporais para que se possa alcançar a aparência desejada. A modelo australiana Amber Luke, de 26 anos, fugiu dos retoques convencionais e decidiu investir mais de R$ 600 mil para se tornar uma “garota dragão”.

Para alcançar o objetivo dos sonhos, a jovem vem passando pelos mais diversos procedimentos estéticos desde os 14 anos, quando começou a fazer tatuagens e chegou até mesmo a ficar temporiamente cega depois de tatuar os globos oculares.

Com todo o dinheiro investido, Amber já conta com 99% do corpo coberto por tatuagens e uma aparência ainda mais diferente com a língua bifurcada, alterações no formato das orelhas e o procedimento mais recente que mudou o formato dos dentes para que passam ficar como “presas de brilhante”.

Além de alterar a forma original do dentes, ela ainda acrescentou cristais Swarovski para que eles pudessem ficar “cristalizado”.

Ao todo, a jovem já gastou mais de R$23 mil apenas com a transformação nas presas. Ao jornal The Sun, ela contou estar muito feliz com o resultado.

“Está incrível! Não consigo parar de olhar para eles e de sair mostrando meus dentes. Olho par minha boca e penso ‘caramba, está tão gelado e brilhante’ e eu estou tão feliz com o resultado!”, afirmou.

Mas se engana quem pensa que a modelo está “perdendo” dinheiro com tudo isso. Atualmente, ela descobriu uma forma de conseguir lucrar com os desenhos que tem pelo corpo e assim, repor tudo que já gastou.

Antes, Amber se preocupava por não conseguir arrumar empregos com a nova aparência. Porém, agora esse medo não existe mais, pois a jovem já conseguiu faturar mais de R$ 1 milhão no site de conteúdo adulto, OnlyFans.

Ao 7Life, a moça contou que a arte corporal certamente faz com que ela consiga se destacar ainda mais, possibilitando que ela esteja no no top 0,03% dos criadores da plataforma.

“[OnlyFans] me deu o empoderamento que deveria vir de ser uma mulher chefe. A liberação sexual é incrível”, contou Amber.