Esta é a melhor maneira de limpar a gordura queimada das panelas e frigideiras

Manter todos os itens da cozinha limpos pode ser uma tarefa um pouco difícil, porque envolve lavar, esfregar, usar produtos químicos e demanda um certo tempo nosso. Mas a pior parte de fazer essas limpezas, com certeza, é na hora de limpar a gordura queimada das panelas ou frigideiras. E como não dá para simplesmente jogar fora, hoje vamos te ensinar a limpar elas da maneira correta!

Afinal, como limpar a gordura queimada das panelas?

Para garantir uma limpeza eficiente, iremos te apresentar alguns métodos. O primeiro deles é apostar em produtos com potencial desengordurante, como o vinagre, sal e bicarbonato de sódio.

Nesse caso, a recomendação é salpicar uma pitada de sal ou bicarbonato de sódio na parte de fora da panela e esfregar com um pouco de detergente neutro. Depois disso, cubra toda a região com toalhas de papel e umedeça-as com vinagre de vinho branco. Deixe agir por 30 minutos e lave regularmente. Fica brilhando!

Outra tática é encher sua panela com água e diluir duas colheres de sopa de sal a cada dois litros de líquido. Agora, leve a panela ao fogo até a água ferver e desligue em seguida. Aguarde esfriar e lave como de costume. Pronto!

Outra coisa que pode ser feita é substituir o sal por bicarbonato. Assim, dilua duas colheres de sopa do ingrediente a cada dois litros de água e ferver no fogão. Se quiser, pode usar um pouco de vinagre de vinho branco para intensificar a higienização.

Por último, temos o truque de usar limão. Para isso, basta ferver rodelas de limão em água que cubra toda a panela. O vinagre de vinho branco também é bem-vindo para garantir ainda mais limpeza. Termine lavando a louça com a esponja multiuso e o detergente neutro.

