Goiás tem mais de 1.600 vagas abertas para concursos públicos

Aqueles que estão em busca de um processo seletivo já podem se preparar. Pelo menos 02 concursos públicos estão com inscrições abertas para mais de 1.674 vagas em Goiás.

As possibilidades são destinadas para cargos com diferentes níveis de escolaridade do fundamental até o superior.

Um dos editais abertos no momento é o da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO). Ao todo, são ofertadas 1.670 vagas com salários que variam de R$ 6.353,13 a R$ 13.901,80.

As oportunidades disponíveis são para as funções de soldado, oficial e músico, sendo necessário a apresentação do certificado de conclusão do curso superior para todas as três áreas.

Os interessados devem se inscrever até o dia 30 de maio por meio do site da banca, no Instituto AOCP. Entre os requisitos para a participação estão: idade máxima de até 30, 32 ou 35 anos, conforme a carreira; altura mínima de 1,65 m ou 1,60 m, dependendo do sexo; e CNH B ou superior.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas, testes de aptidão física, habilidade específica, além de avaliação médica e psicológica.

Outro edital recém aberto no estado, é o do Ministério Público de Goiás (MPGO). Ao todo, serão ofertadas 04 vagas com salários que podem chegar até R$ 3.549,56.

As oportunidades são duas para o cargo de secretário auxiliar, sendo uma em Quirinópolis e outra em São Luís de Montes Belos, e duas para oficial de promotoria em São Simão e Piracanjuba.

Para participar, os interessados deverão se inscrever pelo site da instituição até o dia 28 de maio e fazer o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 62,02.

Os requerentes serão avaliados em três etapas: Prova objetiva contendo 50 questões; prova discursiva com duas questões, redação e avaliação de títulos.

A escolaridade mínima exigida para disputar uma das vagas é apenas o nível fundamental e os candidatos cumprirão uma jornada semanal de 40h, com direito a auxílio-alimentação, transportes e auxílio-creche.

Devido a aproximação do período eleitoral, a quantidade de concursos disponíveis no estado diminuiu. Até abril, a quantidade de processos seletivos disponíveis para trabalhar no governo de Goiás eram 07 com mais de 3.400 vagas abertas.