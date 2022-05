Anápolis tem vagas abertas em mais de 30 cursos totalmente gratuitos

A unidade de Anápolis do Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec) está com inscrições abertas para quase 30 cursos de capacitação totalmente gratuitos para a população.

As aulas são ofertadas no formato online e presencial, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), e a carga horária varia entre de 40h a 200h.

Os cursos podem durar de duas semanas a três meses e meio e os certificados são emitidos pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Há vagas para áreas como administração, RH, segurança do trabalho, estética, pedagogia, vendas, química, farmácia, mídia sociais, gestão, culinária, fotografia, entre outras.

Os interessados precisam ter, no mínimo, 16 anos completos, além de ensino fundamental concluído ou estar cursando o ensino médio.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de maio, por meio da plataforma online de seleção do órgão.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail [email protected], ou pelo telefone (62) 3070- 9757.