Mulher é encontrada morta em mata ao lado de escola

O corpo de uma mulher foi encontrado em uma mata ao lado do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Manoel Alves de Souza, no bairro Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia.

A ocorrência se deu na manhã desta quarta-feira (04). Por volta das 10h, um trabalhador de 41 anos estava saindo de uma obra na instituição escolar, quando passou pelo matagal e se deparou com a vítima.

Identificada como Raquel Maria da Costa, a mulher estava em um buraco de aproximadamente 4m de profundidade. Foram localizadas também algumas roupas e pertences próximas ao corpo, e há a suspeita que sejam dela.

A Polícia Civil (PC) foi acionada no local para realizar as investigações. O Corpo de Bombeiros também precisou ir ao matagal para retirar os restos mortais da vítima, já que o lugar era de difícil acesso.

Uma primeira análise indicou que a mulher não apresentava indícios de ter sofrido violência e que uma queda pode ter ocasionado a morte dela.

O corpo foi retirado do local e levado para exames periciais, que devem dar uma conclusão complementar a respeito da ocorrência.