Esta é a melhor maneira de tirar o mau cheiro das toalhas de banho

De acordo com o jeito que deixamos nossas toalhas, elas acabam ficando com um cheirinho desagradável, mesmo quando ainda não está na hora de lavá-las. Se você se identificou com isso, vai gostar das dicas que selecionamos aqui para, de uma vez por todas, tirar o mau cheiro das toalhas de banho.

Antes de chegarmos a essa questão, é preciso deixar claro que esse cheiro é fruto de restos de sujeiras que ficam grudadas no tecido.

Além disso, o jeito em que deixamos ela pendurada, dificultando a secagem, também pode ser um fator influenciável.

Afinal, como tirar o mau cheiro das toalhas de banho?

Segundo especialistas, o primeiro passo é encontrar um espaço na sua casa para estender as toalhas após o uso.

É importante frisar que deixá-las no banheiro é um péssimo negócio, visto que lá é um cômodo úmido e com pouca ventilação.

Sem contar que pode ser o abrigo de muitas bactérias, germes e mofo.

Outro fator que deve ser levado em consideração é lavá-las regularmente. Pesquisadores afirmam que o ideal é lavar essas peças depois de utilizá-las cinco vezes, o que dá uma média de um pouco mais de uma vez por semana.

O tecido úmido e cheio de células mortas da sua pele são um prato cheio para a proliferação de bactérias e do mau cheiro.

Por último, quando estiver organizando esses itens depois de limpos, não passe ferro de passar roupa.

Essa ação deixa o tecido quentinho, sendo um ninho perfeito para os microorganismos.

A dica é, depois da lavagem, deixar as toalhas estendidas no varal e, quando secarem, guarde-as em um armário bem arejado e longe da umidade.

