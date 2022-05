6 lugares em Goiânia para comemorar o Dia das Mães de uma forma diferente

Com a proximidade do Dia das Mães no próximo domingo (08), restaurantes e bares de Goiânia se preparam para receber a clientela com programações especiais.

Desde promoções até a confecção de menus exclusivos, presentes e shows ao vivo, os locais buscam inovar nas estratégias para atrair os filhos que desejam presentear as genitoras com passeios.

No entanto, encontrar um local atraente, disponível e com um preço atrativo, nem sempre é fácil. Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com 06 opções de lugares para passar o dia das mães em Goiânia.

1.La Pizza

A pizzaria La Pizza, localizada no Jardim Planalto, preparou uma programação especial para aqueles que pretendem presentear as mães de uma forma diferente.

O estabelecimento oferecerá, durante o próximo domingo (08), feijoada a vontade a partir das 11h. Além de saborear o prato, será possível se deliciar nas sobremesas, pizzas e drinks contidos no cardápio.

Os interessados em participar do evento devem fazer o pedido de reserva pelo número (62) 99100-5005 ou via página no Instagram.

2. Pobre Juan

Em comemoração aos Dia das Mães, o restaurante Pobre Juan, no Flamboyant Shopping, desenvolveu um menu dedicado à elas.

Feito pela chef Priscila Deus, a entrada conta com a tradicional Proveleta da casa, mas com um diferencial: melaço e amêndoas.

Em seguida, será oferecido o prato principal chamado Ojo Del Bife servido com molho malbec, couve-flor gratinada e uma farofa caipira de ovos e bacon.

Para finalizar, o local oferecerá uma sobremesa de dar água na boca: Taza Brownie com morangos. As reservas para a data já podem ser realizadas por meio do link disponível na bio do Instagram do local.

3. Rio Bahia

Para agradar o paladar das mães goianas, o restaurante Rio Bahia, localizado no Setor Marista, decidiu elaborar um menu diferente do usual.

De entrada, o local preparou uma lista que abrange desde porções de acarajé até ceviche, burrata e bolinho de bacalhau.

Já para o prato principal, algumas das opções são: Moqueca de peixe com camarão, risoto de cogumelos, baião de três, picanha maturada e filé à parmegiana.

As reservas podem ser feitas através do WhatsApp ou pelo Instagram do comércio.

4. Bar do Peixe

O restaurante Bar do Peixe da Avenida Portugal, no Setor Marista, não ficou de fora da onda e também preparou uma super promoção para aqueles que querem surpreender a mãe.

O rodízio por pessoa estará no valor de R$ 37,90 no próximo domingo (08). Além de provar diferentes tipos de peixe, o local também oferece um espaço para self-service com saladas, carnes, comida japonesa e até sobremesas.

Vale a pena conferir!

5. Tatu Bola

No dia 08 de maio, o Tatu Bola, no Setor Marista, trará uma proposta divertida para celebrar o Dia das Mães, em Goiânia. Durante a data, o local contará com um cardápio especial de almoço e show ao vivo.

O buffet terá inicio às 12h com opções diversificadas, sendo elas: antepastos; mesa de saladas; lagarto recheado ao molho madeira; parmegiana de frango; caneloni ou Rondeli de tomate seco.

O valor é de R$ 39,40 e a reserva pode ser feita pelo página oficial deles no Instagram.

6. Kanpai Blue

Localizado no Flamboyant Shopping, o Kanpai Blue preparou uma promoção especial para celebrar a importância da data.

As primeiras 100 mães que comemorarem o domingo (08) no local serão presenteadas com o drink Moscow Pink, na apresentação do post com a #diadasmaeskanpai.

Além da surpresa, é possível se deliciar nos pratos japoneses oferecidos como salmão trufado na pedra e Ussuzukuri de barriga de Salmão.

As reservas podem ser feitas por meio do Whatsapp (62) 3432-9666.