Anápolis tem o terceiro homicídio registrado em menos de 24h

As últimas 24h em Anápolis estão sendo marcadas pela violência. Na tarde deste sábado (07), foi confirmado mais um homicídio na cidade: o terceiro desde a madrugada.

Joel Mendes Rosendo, de 51 aos, teve o óbito constatado pelo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) depois de ser esfaqueado no Jandaia, bairro da região Norte.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu em frente ao campo do setor após uma confusão envolvendo o descarregamento de um caminhão.

Conhecido no local, o suspeito fugiu e deixou a vítima agonizando. O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) trabalha para localizá-lo.

Ainda neste sábado, do outro lado da cidade, na região Sul, também houve registros de assassinatos no Residencial Morumbi e no Vivian Parque.

Um ponto em comum nos casos é que em todos os três foi utilizado arma branca para ceifar as vidas.