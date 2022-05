Apenas 14% das crianças goianas se vacinaram contra o sarampo em 2022

Apenas 62.834 crianças, de um total de 448.156 que devem se vacinar contra o sarampo em Goiás, procuraram os postos de saúde neste ano. O número fica bem abaixo da meta de imunizar 425.748, com uma cobertura de 14,02% da população-alvo.

Se o quadro não for revertido, este será o sexto ano consecutivo que Goiás não atinge a taxa de imunização preconizada pelo Ministério da Saúde, de, no mínimo, 95%.

A última vez que o índice no estado foi alcançado foi em 2016. Em 2017, ficou em 80,99% e seguiu em baixa até atingir 76,92% em 2021.

Nos últimos dois anos, houve casos suspeitos de sarampo em Goiás. Porém, todos foram descartados após análise da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Com a baixa vacinação, todavia, os especialistas temem que a doença tenha espaço para se proliferar outra vez.

O Brasil recebeu o Certificado de País Livre do Sarampo, concedido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016. Dois anos depois, com a reintrodução do vírus no Brasil, perdeu essa certificação.

Em 2019, foram registrados cinco casos em Goiás, o que restabeleceu uma cadeia de transmissão da doença após 20 anos sem circulação do vírus. Esse surto se estendeu de agosto de 2019 a março de 2020, quando foram registrados 20 casos da doença nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Posse e Rialma.

Cobertura baixa também contra outras doenças

A vacina pentavalente, que protege, entre outras doenças, contra a difteria, teve cobertura de apenas 71,98% em Goiás no ano passado.

Com o cenário de baixa imunização, o estado teve um caso confirmado em Santa Helena de Goiás, na primeira infecção desde 1998. Ainda há outros quatro casos em investigação.

A cobertura vacinal contra a poliomielite também preocupa. Desde que atingiu 101%, em 2012, ela tem caído. Em 2018, chegou a 85,54%. No ano passado, chegou a 71,6%. No Brasil, o último caso de paralisia infantil foi em 1989, mas a doença ressurgiu em Israel e Malaui.

A vacinação contra a gripe também não decolou no público infantil. Apenas 52.546 crianças de 6 meses a 5 anos se imunizaram, ou seja, 11,7% do total.

Campanha em andamento

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe e Sarampo, que está em curso, pretende imunizar 425.748 do total de 448.156 crianças. O prazo segue até 6 de junho.

Para se vacinar, é necessário levar apenas o Cartão Nacional de Vacinação em um posto de imunização do município.