Goiás se segura com um a menos e vence no clássico contra o Atlético-GO

Folhapress – O Goiás foi até o estádio Antônio Accioly neste domingo (8) e arrancou uma vitória por 1 a 0 diante do Atlético-GO. A equipe visitante jogou boa parte da partida com um jogador a menos – Henrique Lordelo foi expulso aos 25 minutos do primeiro tempo.

O gol foi marcado por Élvis, aos 40 segundos de jogo.

A vitória tira o Goiás da zona de rebaixamento. Foi a primeira vitória esmeraldina no campeonato – que agora ocupa a 16ª posição. O Atlético-GO conheceu sua segunda derrota na competição e está no Z4, com três pontos. O Dragão segue sem vencer na Série A.

O próximo jogo do Goiás será diante do Santos, no domingo (15), às 19h, em casa. O Atlético-GO joga diante do Cuiabá, pela Copa do Brasil, na quarta (11), às 22h, na Arena Pantanal.

O Atlético jogou com um a mais em boa parte do jogo, mas não conseguiu transformar em gols seu domínio. O goleiro Tadeu fez boas intervenções, mas faltou criatividade para equipe da casa. A jogada, que mais se repetiu, foi a bola alçada na área. As tentativas pelo chão, quase sempre saíam sem direção.

O time visitante saiu na frente e apostou no contra-ataque. Depois de perder o volante Henrique Lordelo, abraçou ainda mais a postura defensiva. Apesar de algumas chegadas no contra-ataque, o Esmeraldino pouco assustou ao longo do jogo e escolheu se segurar.

O jogo mal iniciou e já tinha o Goiás na frente do placar. Após uma cobrança de lateral, aos 40 segundos, a bola chegou até Elvis, na entrada da área. O jogador do Goiás bateu firme e colocou no cantinho do goleiro adversário, abrindo o placar do jogo.

Jogando nos seus domínios, o Dragão foi para cima em busca da igualdade. Nos primeiros 20 minutos, tinha cinco finalizações contra uma do adversário. Jorginho e Shaylon eram as principais referências do rubro-negro goiano na partida. Contudo, nenhuma das finalizações levou perigo ao gol de Tadeu.

Os dez primeiros minutos do segundo tempo foram parecidos com a etapa inicial. O Dragão seguiu pressionando, mas sem sucesso. Wellington Rato e Churín desperdiçaram chances. Com a dificuldade em furar o bloqueio adversário, os donos da casa abusavam da bola aérea.

Com o tempo passando e sem conseguir buscar o gol de empate, o Atlético voltou a ocupar o campo ofensivo. Contudo, as chances surgiam apenas em chutes de fora da área e em cruzamentos na área. Marlon Freitas tentou completar bola alçada na área, mas finalizou para muito longe do gol. Churín, de cabeça, desperdiçou duas chances sem muito perigo.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 1 GOIÁS

Motivo: 5ª rodada da Série A do Brasileirão 2022

Data e hora: 08/05/2022, às 16h (de Brasília)

Local: estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ / Fifa)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Léo Pereira, Jorginho (ACG); Henrique Lordelo, Caetano, Danilo Barcelos (GOI)

Cartão Vermelho: Henrique Lordelo (GOI)

Gols: Élvis, do Goiás, a 1 minuto do primeiro tempo.

ATLÉTICO-GO

Ronaldo; Hayner (Edson Fernando), Wanderson, Ramon Menezes, Arthur Henrique (Churín); Baralhas (Luiz Fernando), Marlon Freitas, Joginho; Shaylon, Wellington Rato (Airton), Léo Pereira (Jefferson). Técnico: Umberto Louzer.

GOIÁS

Tadeu; Sidimar, Caetano, Reynaldo; Apodi (Maguinho), Henrique Lordelo, Diego (Fellipe Bastos), Elvis (Matheus Sales), Danilo Barcelos; Dadá Belmonte (Auremir), Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.