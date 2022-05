Caminho de Cora Coralina passará por mudanças nos próximos meses

Considerada uma das principais rotas turísticas de Goiás, o Caminho de Cora Coralina passará por um processo de reestruturação nos próximos meses.

O Governo do estado, em parceria com a Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), divulgou nesta segunda-feira (09), o edital de licitação para contratação de empresa que será responsável pela obra no local.

De acordo com o órgão, a mudança tem como objetivo a estruturação de uma rampa de voo livre no Parque Estadual da Serra de Jaraguá, parte que integra a trilha.

Os interessados em participar devem preencher a documentação disponível no site ou na sede da agência no Centro de Convenções de Goiânia.

Além da oportunidade, outro edital também será aberto nesta semana para contratação de empresas para serviços de infraestrutura como criação de pontos de descanso, apoio, pontes e passarelas.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 2,11 milhões para a realização da obra.

Caminho de Cora Coralina

O Caminho de Cora Coralina é uma trilha de longo percurso que interliga os municípios de Corumbá de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá, Itaguari, Itaberaí e a Cidade de Goiás.

Ao todo, são mais de 300 km de percurso com pontos destinados para a prática de cavalgadas, cicloturismo, voo livre, escalada e tirolesa.

Além disso, o local oferece uma paisagem única do Cerrado, com serras, nascentes, cachoeiras, quedas d’água, rios córregos e corredeiras.