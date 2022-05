Um mês após incêndio que destruiu Banana Shopping, empresa fica em silêncio e perícia segue inconclusa

Passados pouco mais de um mês do incêndio que destruiu as salas de cinema da CineX, no antigo Banana Shopping, ainda não se sabe o que pode ter provocado as chamas.

Ao longo de duas semanas, o Portal 6 tentou em vão falar com responsáveis pelo centro comercial. A Elmo Engenharia, que é a administradora do prédio, é um exemplo de silêncio.

Por enquanto, as investigações estão paradas porque a Polícia Técnico-Científica ainda não tem um laudo conclusivo.

Empresa que deveria ser a mais interessada no esclarecimento do episódio, a CineX, locadora das salas, também não tem respostas para o que aconteceu naquele 04 de abril.

A distribuidora, pertencente à Neo Investimentos, também se esquiva de tecer qualquer comentário sobre a situação e cobrar providências.

A reportagem apurou, no entanto, que o proprietário vai esperar a reabertura do Banana Shopping para se manifestar.

Enquanto isso, os antigos frequentadores do local, se sentem órfãos e sem opções de entretenimento no Centro de Goiânia.

Quatro das cinco salas pegaram fogo e o Corpo de Bombeiros recomendou a interdição.