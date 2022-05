Governo de Goiás abre seleção com 47 vagas para a Secretaria de Esportes

Já estão abertas as inscrições processo seletivo da Secretaria do Estado de Esporte e Lazer (Seel) do Governo de Goiás. No total serão selecionados 47 servidores temporários e formação de cadastro reserva.

Há oportunidades para arquitetos, engenheiro civil, engenheiro civil orçamentista e professor técnico especializado em karatê, jiu jitsu, taekwondo, boxe ou judô.

As inscrições estão disponíveis até o dia 16 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pelo e-mail da própria Secretaria. O candidato deve preencher um formulário disponível no site esporte.go.gov.br.

O cadastro deve ser enviado, no formato PDF, para e-mail: [email protected].

As remunerações dos cargos são de R$ 2.400,00 para professores técnicos e de para as vagas de Arquitetura e Engenheiro Civil R$ 4.665,82. Serão jornadas de 40h semanais para todas as oportunidades.

Segundo a Seel, a abertura do processo, tem como intuito desenvolver e democratizar a prática esportiva de crianças, adolescentes, jovens e idosos.

Para mais informações, consulte o edital.