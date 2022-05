Órgãos de jovem que teve morte cerebral após acidente causado por racha serão doados

O pai do jovem Wictor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, que teve morte cerebral confirmada após o grave acidente de trânsito ocorrido durante uma racha, em Goiânia, decidiu doar os órgãos do rapaz.

O garoto chegou a ficar internado no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) por três dias, mas, nesta terça-feira (10), as equipes médicas constataram que a situação era irreversível.

Ao G1, o pai dele, Cleuber Rodrigues de Lima, contou emocionado como o filho era no dia a dia e afirmou se sentir tranquilo sabendo que a decisão que tomou poderá ajudar outras famílias.

“Todo mundo falava que o meu filho era uma pessoa solidária, uma pessoa humilde, ajudava as pessoas sem ver quem”, disse.

“Eu senti o coração bem tranquilo que eu poderia agora ajudar um pai e uma mãe com o coração apertado. Eu resolvi doar os órgãos do meu filho para quem sabe, salvar o filho de um pai e de uma mãe aí”, completou.

O genitor ainda explicou que não fez nenhuma denúncia porque, no momento, a única coisa que se passa pela cabeça dele é a saudade do rapaz.

“Eu estou focado no meu filho. Não fiz denúncia, não fiz nada. Isso para mim não faz diferença, porque eu não tenho o meu filho agora comigo. Ele não vai voltar para casa comigo, não vai estar no quarto dele, não vai estar comigo durante a semana, então para mim isso não tem diferença nenhuma”, desabafou.

Em tempo

A Polícia Civil havia marcado para que os motoristas da caminhonete e da BMW, que estavam envolvidos no racha, prestassem depoimento a respeito do caso na terça-feira (10).

Porém, os jovens não teriam comparecido alegando que estavam muito abalados com a recente morte do amigo.

Além do rapaz, também morreu a adolescente Marcella Sonia Gomes do Amaral, de 15 anos, que foi jogada para fora do carro na hora do acidente.