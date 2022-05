Três bandidos confrontam a Rotam e terminam mortos na BR-153

Três homens morreram na madrugada desta quarta-feira (11), depois de trocarem tiros com equipes da Rotam, na BR-153, nas proximidades do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

De acordo com os policiais, um dos mortos seria um bandido de alta periculosidade e procurado pela corporação. Ele e os outros dois estariam distribuindo drogas e recolhendo dinheiro do tráfico na região do Setor Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia.

Os suspeitos foram localizados em um VW/Polo e receberam ordem de parada dos agentes. Contudo, os homens ignoraram e fugiram.

As viaturas então iniciaram uma perseguição pela rodovia, no sentido Anápolis, e os bandidos acabaram deixando o carro e atirando contra os policiais na tentativa de fugir a pé.

Os dois passageiros correram para um matagal às margens da via, enquanto o motorista se deslocou para o sentido contrário.

Os policiais também desceram e seguiram a pé os indivíduos. Por causa dos tiros, precisaram revidar e acertaram todos os três.

O socorro ainda foi acionado, mas os suspeitos não resistiram e morreram no local. A Polícia Técnico-Científica esteve no local, realizou perícia e retirou os corpos. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.

No local, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm e dois revólveres calibre 38, todos usados pelos criminosos no confronto. Os bandidos também portavam seis peças de maconha.