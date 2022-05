“Uma tragédia”, lamenta Lisandro Nogueira sobre incêndio que destruiu salas de cinema do Banana Shopping

“Uma tragédia”. Foi dessa forma que o professor Lisandro Nogueira, especialista em cinema da Universidade Federal de Goiás (UFG), classificou o incêndio que atingiu o antigo Banana Shopping, localizado no Centro de Goiânia.

Atualmente chamado de Galeria CineX, o estabelecimento comercial pegou fogo no dia 04 de abril, nas vésperas da realização da 14ª edição da mostra “O Amor, a morte e as paixões”, prevista pra ter começado no dia 08.

Por sua vez, Lisandro é um dos responsáveis por fazer a curadoria do evento, que ainda não tem uma data para ser retomado. Em entrevista ao Portal 6, gravada no dia 18 de abril, ele lamentou o ocorrido.

“É um desastre para Goiânia. A mostra foi inviabilizada a quatro dias do início, com tudo pronto. Seriam 100 filmes no total, exibiríamos produções feitas em Goiás, como a gente sempre faz, além de filmes do mundo inteiro”.

O professor da UFG afirmou também que o planejamento do evento cinematográfico espera o resultado da perícia do Corpo de Bombeiros para saber quais serão os próximos passos a se tomar.

“A gente aguarda um laudo para saber se vai haver uma reforma, se o cinema vai continuar lá depois da reforma. Dependemos dessa resposta para saber os rumos que vamos tomar”, explicou.

Apesar do tom de tristeza, Lisandro se mostrou otimista com a retomada da 14ª edição de O Amor, a morte e as paixões. “Bola para frente, porque a mostra em breve vai estar de volta”.

Em uma nova tentativa de contato com o professor, realizada nesta terça-feira (10), ele disse que ainda aguardava o resultado da perícia no local para discutir mais detalhes sobre o caso e sobre o evento.