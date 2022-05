Foguete do Exército cai em lavoura de cidade goiana durante exercício militar

Um foguete disparado pelo Exército Brasileiro durante um exercício militar caiu numa lavoura da zona rural de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na noite desta quarta-feira (11).

O lançamento partiu do Campo de Instrução do Forte de Santa Bárbara enquanto ocorria o Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos.

De acordo com o Exército, não houve danos materiais nem feridos. Próximo ao local da queda há um galpão e um posto de combustíveis, mas eles não foram atingidos.

Em nota, o Comando de Artilharia explicou que o disparo deve ocorrer dentro dos limites do Forte de Santa Bárbara. Por isso, foi aberta uma investigação para apurar o motivo do desvio do foguete. A corporação informou ainda que foram tomadas todas as medidas de segurança necessárias.

Leia a nota na íntegra

“Acerca do incidente de tiro com foguete ocorrido nesta data, o Comando de Artilharia do Exército (Cmdo Art Ex) informa que durante exercício militar do Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos, um dos foguetes lançados desviou de sua rota prevista atingindo uma plantação. Após o incidente, a equipe de instrutores e monitores, acompanhados da equipe médica do exercício, compareceu ao local do impacto, onde constatou não haver vítimas ou danos materiais. O exercício foi planejado para ocorrer dentro dos limites do Campo de Instrução de Formosa (CIF), tendo sido adotadas todas as medidas de segurança. O Exército Brasileiro e a AVIBRAS já estão trabalhando nas investigações. Atenciosamente, COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO”.