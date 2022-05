Novo cartão postal de Anápolis será inaugurado em julho, anuncia Prefeitura

Novo cartão postal de Anápolis, o Parque das Águas já está em fase de conclusão e deve ser entregue em julho deste ano.

Localizado no bairro Jundiaí, nas dependências do antigo Clube Ipiranga, a estrutura contará com diversos espaços de lazer.

De acordo com a Prefeitura de Anápolis, 90% da estrutura já está pronta e resultado promete modernidade, acessibilidade e diversas atrações.

Quatro quadras, uma com grama sintética destinada ao futebol Society, duas quadras de areia e uma poliesportiva, estão entre as opções esportivas.

Espaços de convivência, deck com vista panorâmica, anfiteatro, quiosques, playgrounds e academia ao ar livre são outras atrações.

Já para fazer jus ao nome, haverá três fontes espalhadas pela extensão. “Uma delas tem 151 jatos d’água instantâneos e multicoloridos”, disse a diretora de Obras Públicas, Flávia Ribeiro.

Ao todo são 17 mil metros quadradros que estarão a disposição dos anapolinos nos próximos meses.