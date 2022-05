Lançamento do Varandas Condomínio Clube em Anápolis

A Realiza Construtora reuniu nesta terça-feira, 10, corretores e donos de imobiliárias para apresentar o seu 11º lançamento em Anápolis. O Varandas é um condomínio clube incrível com plantas versáteis e inteligentes. Serão 3 torres com apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte e quatro opções de metragens.

As plantas têm o conceito FULL OPEN, o que permite a integração total entre varanda, sala e cozinha. A porta, entre a sala e a cozinha, é de vidro com três folhas móveis e abertura para os dois lados. Isso traz modernidade aos ambientes, iluminação natural, frescor e versatilidade.

O condomínio também conta com 15 opções de lazer: piscinas climatizadas, salão de festas, academia equipada, playground, espaço pet, bike elétrica e muito mais. Os diferenciais não param por aí! Tecnologia, sustentabilidade, acabamento com a qualidade Realiza, tudo isso para oferecer conforto, bem-estar, segurança e praticidade aos moradores.

Tem segurança por toda a parte. Na portaria, infraestrutura para guarita 24h, câmeras de monitoramento, central de interfone para comunicação nas áreas comuns, pulmão de segurança e cerca elétrica em todo o perímetro do condomínio.

A localização está em uma região privilegiada em Anápolis, rodeada de opções pra deixar o dia a dia mais prático. Fica próximo ao Jundiaí e de supermercados, farmácias, bancos, cartórios, parque Ipiranga e muito mais!

“A pandemia trouxe uma grande mudança no jeito de viver das pessoas, e isso foi levado em conta na concepção do nosso novo lançamento. Apostamos em um projeto arquitetônico moderno com integração total entre os principais ambientes do apartamento. A intenção foi deixá-los mais confortáveis para o convívio da família e também para receber as visitas. Além disso, o condomínio terá diversas opções de lazer com espaços mobiliados e muita segurança”, afirma Igor Machado, gerente comercial da Realiza Construtora.

O Varandas Condomínio Clube está na fase de pré-lançamento com condições especiais. Faça aqui seu cadastro e conheça de perto o decorado.