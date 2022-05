Fugitivo que cometeu mais de 100 estupros em Goiás é recapturado no Pará

Foragido desde o dia 17 de dezembro de 2021, Wanderson Alves Carvalho, de 47 anos, foi recapturado pela Polícia Penal do Estado de Goiás, na tarde deste domingo (15).

Conhecido como Dentinho, o criminoso foi condenado a 196 anos de prisão por cometer mais cem de estupros em Goiânia e Aparecida, onde cumpria a pena.

Wanderson chegou a ser preso em 2001, mas foi liberado pela Justiça por falta de provas. Em 2004, já muito conhecido, ficou recluso novamente.

Apesar do histórico violento e outros crimes no currículo, Dentinho possuía muitas regalias dentro do presídio e, por conta do bom comportamento, quase não ficava dentro das celas.

Se aproveitando dessa situação, enquanto realizava uma manutenção na área externa, ele fugiu. Um inquérito foi instaurado para apurar se houve facilitação na fuga.

Desde então, um trabalho integrado da Polícia Penal com as forças de segurança pública de Goiás e do Pará conseguiram localizá-lo no estado do Norte do país.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), uma coletiva de imprensa será realizada nesta segunda-feira (16) para divulgação de mais informações.