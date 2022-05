Motociclista desrespeita sinalização e é levado em estado grave para o HUGOL

Um motociclista precisou ser internado às pressas no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), após colidir contra um carro e ser arremessado a cerca de 20 metros do local do acidente.

A ocorrência se deu na noite deste sábado (14). Conforme as investigações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), o condutor da moto dirigia em alta velocidade pelo setor Jardim Nova Esperança, em Goiânia.

Levando um passageiro na garupa, o motociclista teria desrespeitado um sinal de “pare” na rua CM14, sentido rua Belo Horizonte e bateu no automóvel, que trafegava rumo Rua União-Avenida Central.

Com o impacto, os dois homens foram arremessados a cerca de 20 metros de distância. Ambos receberam os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados para o Hugol em estado grave.

O motorista que conduzia o carro foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou negativo para o consumo de álcool.