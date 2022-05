Briga entre pedintes no semáforo em Anápolis termina com sangue e ambulância

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada na tarde desta segunda-feira (16) depois de uma confusão entre dois pedintes que ocupavam o mesmo ponto, na Avenida Presidente Kennedy, esquina com a rua Joaquim Cunha, no bairro Maracanã, região Central da cidade.

Ao chegarem até o local, os policiais se depararam com um homem. Este, informou aos agentes ter ido cumprimentar um indivíduo que vendia balas no semáforo e foi golpeado pelo mesmo com uma garrafa de vidro.

O autor foi localizado próximo ao local, e segundo a versão dele, a vítima havia o provocado ao falar de sua companheira.

“Você parece que achou ruim eu estar mexendo com sua mulher”, teria sido a frase ouvida por ele, que em um momento de fúria atacou o homem.

A agressão causou um corte profundo no braço esquerdo da vítima, que precisou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida foi levado até o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA) e logo em seguida liberado.

O suspeito foi levado até a Central de Flagrantes e pode responder por lesão corporal dolosa.