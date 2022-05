Virgínia Fonseca é internada pela segunda vez em menos de 24 h

Em menos de 24 horas, a influenciadora Virgínia Fonseca teve que ser internada duas vezes após sentir fortes dores de cabeça.

Grávida do segundo filho, ela compartilhou o drama pessoal com os seguidores durante o final de semana. Segundo ela, o incômodo começou há cerca de oito dias, mas que estava resistente em procurar apoio médico.

“O que acontece é que eu odeio tomar remédio, então quando eu comecei a sentir dor de cabeça fiquei naquela de ‘vai passar’, e não passou! Virou uma crise pesada de enxaqueca mesmo”, afirma.

Não suportando as dores, ela deu a primeira entrada no hospital no sábado (14), em Belo Horizonte, sendo liberada no mesmo dia.

No entanto, a artista voltou a sentir fortes dores de cabeça neste domingo (15) e precisou procurar atendimento médico novamente, mas, desta vez, em São Paulo.

“É, galera… Cheguei em São Paulo, meu destino é esse e o Zé Felipe partindo para o Rio, tem show lá hoje. Eu desci em São Paulo porque vou ao hospital. Mais um dia”, disse nos stories.

“Vou fazer mais exames pois a minha dor de cabeça não parou a dor”, completa.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da influencer, ela continua internada e tomando medicamentos para tratar das dores, mas que já realizou os exames necessários.