Alojamentos do Ginásio Municipal serão abertos para que moradores de rua não passem frio em Anápolis

A semana já começou mais fria que o normal em Anápolis, mas as previsões mostram que, nos próximos dias, a cidade poderá enfrentar temperaturas baixíssimas e alcançar até cerca de 5°C.

Por isso, a partir desta terça-feira (16), as portas dos alojamentos do Ginásio Municipal Carlos de Pina, no Setor Sul Jamil Miguel, serão abertas para receber moradores em situação de rua que queiram se abrigar para que não tenham de enfrentar o forte frio que deverá passar pelo município.

A informação foi confirmada pelo prefeito Roberto Naves (PP) durante uma entrevista coletiva realizada no lançamento da campanha do apgasalho 2022, nesta manhã.

“Vamos ter ali [no Ginásio] cama quentinha, agasalho e comida. Mas é importante saber também que o mais importante, neste momento, não são apenas os moradores de rua, porque para eles já temos o agasalho quentinho. Temos que lembrar que tem pessoas que não vivem na rua, mas não têm condições financeiras de comprar um agasalho. Por isso, pedimos o apoio de toda a sociedade anapolina”, disse o prefeito.

Campanha do agasalho

Neste ano, a campanha foi batizada como “Aquecendo Corações” e interessados em ajudar podem procurar um dos 10 pontos de coleta disponibilizados pela Prefeitura, em conjunto com instituições parceiras.

Para participar, basta separar cobertores ou agasalhos, novos ou usados (em bom estado de conservação), para que sejam entregues para instituições filantrópicas ou famílias que vivem em vulnerabilidade social.

Os pontos de coleta ficam na Base Aérea de Anápolis, UniEVANGÉLICA, HEANA, CMTT, Rio Vermelho (Jundiaí), Academia Sérgio Borges, Senai, Secretaria de Integração Social, Esporte e Cultura, Câmara Municipal de Anápolis ou pelo Disk 156.