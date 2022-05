Goiânia sediará final do Campeonato Brasileiro Universitário de eSports

Entre os dias 19 e 22 de maio, Goiânia sediará a final do Campeonato Brasileiro Universitário de eSports, no Passeio das Águas Shopping.

O evento acontecerá na praça de alimentação do local com entrada gratuita ao público. Para aqueles que não conseguirem ir, o canal da CBDU, na Twitch, fará a transmissão em tempo real.

Esta será a primeira vez desde começo do torneio, há um mês, que os jogadores estarão reunidos presencialmente.

Ao todo, serão 32 times disputando em seis modalidades, sendo elas: League Of Legends (Lol), Free Fire, FIFA (masculino e feminino), Poker online, CS GO e Clash Royale (masculino e feminino).

Participam da competição apenas estudantes regularmente matriculados em uma Instituição de Ensino Superior filiada a uma Federação Universitária Estadual.

Os jogadores que ganharem a disputa serão premiados com títulos e medalhas logo após a finalização do game.

A festividade é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU) e conta com o apoio da Prefeitura de Goiânia e o do Governo do Estado.