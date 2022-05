Prefeitura de Goiânia ‘decreta’ banho facultativo e fique em casa nas cobertas durante o frio

A onda de frio chegou pra valer em Goiás! Aproveitando o gancho, a Prefeitura de Goiânia utilizou das redes sociais, nesta terça-feira (17), para descontrair e brincar com as baixas temperaturas que os goianos não estão acostumados.

Em um tom cômico, a Administração Municipal publicou um ‘decreto’ que torna o banho facultativo, recomenda que as pessoas fiquem em casa – de preferência com um cobertor e intitula a capital como “Polo Norte do Cerrado”. Além disso, o texto incentiva o consumo da pamonha.

Lembrando dos decretos de saúde relacionados à Covid-19, a entidade também prescreveu o uso de máscaras, e proibiu expressamente o ato de encostar mãos frias ou geladas em outras pessoas.

Para incentivar a solidariedade dos goianienses, a Prefeitura também autorizou a doação de cobertores e agasalhos cobertores.

Toda a brincadeira se justifica, já que a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) é que durante esta semana Goiânia tenha os dias mais frios do ano. A temperatura pode chegar, por exemplo, a 6ºC na quinta-feira (19).

Os seguidores aprovaram o post descontraído, comentando com emojis divertidos. Um perfil chegou a afirmar: “reservar a pamonha é questão de prioridade”.