Startup alemã passa a atender Goiás e lança promoção com descontos de até 90% nas passagens; veja destinos

Anápolis e Goiânia passarão a ser atendidas pela FlixBus, prestadora de serviços de tecnologia para transporte rodoviário de passageiros controlada pela startup alemã Flix.

A companhia expandiu a operação e trouxe novas rotas a Goiás. Os primeiros clientes terão até 90% de desconto nas passagens para alguns destinos.

Entre os locais para os quais a promoção está em vigor estão a capital e também Anápolis, além de outros municípios.

O desconto é válido para rotas São Paulo x Goiânia e Goiânia x Brasília. Nesse caso, os viajantes podem adquirir a passagem com 90% de abatimento no valor.

Para garantir a promoção, o passageiro deve utilizar o código VERDE43JXL no período de reserva dos dias 18 até 22 de maio para viagens que serão realizadas no mês de junho.

Algumas linhas já existentes também foram selecionadas, como é o caso dos destinos São Paulo x Belo Horizonte e Campinas x Rio de Janeiro. Neste caso, os descontos são de 50% e poderão ser compradas com o código VERDE48KBN, seguindo o mesmo período de reserva e viagem.

O desconto será aplicado apenas em compras realizadas por meio do aplicativo da FlixBus, disponível no Google Play ou App Store, e para as datas e horários específicos indicados na plataforma.