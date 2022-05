Descubra de um jeito fácil como evitar que o vidro do carro fique embaçado

Dirigir em dias de chuva sempre requer mais cuidado, porque, além dos riscos no trânsito, ainda há o vidro do carro que fica embaçado, impedindo a visibilidade da via.

Essa chata situação é inevitável de acontecer, porque, como fechamos as janelas durante a chuva, criamos um ambiente quente dentro do veículo.

Assim, o ar quente entra em contato com o vidro, que está frio devido a temperatura mais baixa do lado de fora, ele se condensa e forma pequenas gotículas que se acumulam no vidro e atrapalham a visibilidade.

Afinal, como desembaçar o vidro do carro?

Antes de darmos nossas dicas, saiba que é importante não usar as mãos, isso pode piorar a situação já que a gordura da pele pode deixar tudo ainda mais embaçado.

A principal recomendação é usar o ar-condicionado já que deixa o ambiente interno tão frio quanto o externo.

Mas caso o seu carro não possua ar-condicionado, há outras saídas. Por exemplo, usar flanelas químicas nos vidros que evitam o choque térmico e nova condensação.

Outra coisa a ser feita é a implantação de calhas de chuva nos vidros laterais do carro. Isso permite abrir até 4 cm da janela, sem molhar, ajudando a passagem do ar fresco.

Por último, você pode fazer compressas de sílica e deixar dentro do carro. Os cristais de sílica irão absorver a umidade interior do carro.

