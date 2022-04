Descubra o que acontece quando a alavanca de emergência de um ônibus é puxada

Se você é um frequentador de ônibus com certeza já reparou naquela alavanca vermelha ao lado das janelas. E mais do que observar, você também já teve curiosidade para saber como e para que ela funciona, não é mesmo? Hoje matamos essa pulga atrás da orelha, porque vamos te mostrar o que acontece quando a alavanca de emergência de um ônibus é puxada!

Saiba que essa misteriosa alavanca é um mecanismo de saída de emergência dos ônibus. Usa-se ela quando as portas do automóvel não estão em condições de abrirem, como em acidentes.

Afinal, o que acontece quando a alavanca de emergência de um ônibus é puxada?

Vamos ao x da questão. Em casos necessários, a primeira coisa é manter a calma e ir até uma alavanca mais próxima. Para acionar o mecanismo, basta romper o lacre que protege a alavanca. Feito isso, puxe a alavanca para baixo.

Nesse momento, as janelas serão liberadas, sendo assim, empurre cuidadosamente as janelas para fora e saia do veículo.

Para ficar mais claro, assista ao vídeo:

