Descubra o que acontece com seu corpo quando você toma mais de um banho por dia

A sensação de tomar um banhozinho não tem igual! Principalmente depois de um dia cheio, em que tudo que precisamos é acalmar e relaxar o corpo. Nessas horas, uma ducha quente ou gelada cai muito bem. Mas, vem cá, você toma mais um banho por dia?

Além de pesar no seu bolso na hora de pagar a conta de energia no final do mês, saiba que isso não é o único ponto negativo. Cientificamente, é recomendado apenas um banho por dia, por conta da saúde da nossa pele, cabelo e até nossa reprodutividade. Hoje vamos falar disso!

Afinal, o que acontece se você toma mais de um banho por dia?

Segundo especialistas, tomar mais de um banho por dia pode trazer algumas consequências para nós.

O primeiro que vamos citar são os danos ao cabelo. Bom, por mais que seja delicioso ter os fios limpinhos, lavá-los muitas vezes causa oleosidade.

Isso acontece porque os cosméticos que usamos causa um leve ressecamento no cabelo e como resposta o couro cabeludo produz mais sebo.

Outro ponto que sobre com esse exagero de banhos é a nossa pele. Pode parecer contraditório, mas a água quente e o sabonete acaba eliminando nossas bactérias saudáveis e óleos naturais da nossa pele.

Para termos uma noção, há até dermatologistas que recomendam tomar banho de 2 a 3 vezes por semana para evitar que a pele resseque e cause coceira. O que acha disso?

Por último, pode parecer que não, mas tomar muitos banhos atingem nossos órgãos reprodutivos, seja para os homens ou mulheres.

Veja bem, o que acontece é que essa parte do nosso corpo possui um sistema natural de limpeza, porém o uso de sabonetes e outros cosméticos acaba desregulando o pH dessa região.

Esse desequilíbrio bacteriano causa irritação e sua saúde reprodutiva. Nesse caso, o mais indicado é utilizar produtos suaves e sem perfume.

