O que está sendo feito em Anápolis para proteger os animais de rua do frio intenso

Com a chegada da forte onda de frio em Goiás, os municípios se mobilizaram com diferentes ações para garantir que a população “humana” fosse protegida. No entanto, o atendimento aos animais de rua é outro ponto que gera preocupação.

O Portal 6 entrou em contato com diferentes representantes de Goiânia e Anápolis para entender o que está sendo feito nesse sentido em ambas as cidades.

O chefe da Gerência de Postura em Anápolis, Américo Ferreira dos Santos, afirmou que não há um trabalho específico sendo feito nesta semana pelo órgão de fiscalização.

“O que nós temos é uma ação rotineira, onde recolhemos animais de grande porte – em sua maioria cavalos -, quando recebemos denúncias de que os animais estão soltos na via pública do município”.

No mesmo sentido, o diretor de Vigilância em Saúde do município, Gúbio Dias Pereira, pontuou também que o Centro de Zoonoses faz um trabalho contínuo de atendimento aos bichinhos domésticos encontrados na rua.

“Fazemos o recolhimento, castramos e vacinamos os animais, encaminhando para abrigos ou diretamente para adoção.

“Nesta quarta-feira (18), por exemplo, fizemos mais de 40 castrações e 60 vacinações, tanto de animais acompanhados pelos tutores, quanto recolhidos na rua”, destacou.

Em nota, a Prefeitura de Anápolis argumentou que não existe legislação no Brasil que entenda que é responsabilidade dos municípios atender aos animais de rua em contextos específicos em que fazem frio extremo.