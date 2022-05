Impossível passar pelo Centro de Anápolis e não reparar nestes outdoors

Está dando o que falar nas redes sociais as imagens de dois outdoors colocados no Centro de Anápolis, próximo ao viaduto Nelson Mandela.

No Twitter, internautas fizeram o registro das peças mostrando que elas podem ser complementares caso uma observação atenta seja feita. O problema é que a ‘união’ resulta em uma cena engraçada.

O primeiro anúncio, à direita, tem um casal feliz e deitado em uma cama. A propaganda é sobre uma clínica capaz de oferecer uma melhor qualidade de sono.

Já o segundo anúncio, à esquerda, mostra somente as pernas de uma modelo, fazendo correlação à depilação à laser. Mas acontece que a perna parece ser do ator do primeiro outdoor.

As propagandas causaram diversas reações na publicação. Entre os comentários, é possível notar bastante risadas e surpresa. Veja!

E esse outdoor do meu país Anápolis pic.twitter.com/tCFu9seoz3 — Guilherme Castro (@MonsterAndHigh) May 20, 2022

mano pqp isso é no viaduto???????????? como eu nunca vi isso — Kay 🕸 (@justme_kay_) May 21, 2022

toda vez q passo aí vejo e rio, muito bom — ag🍷 (@agagadgaag) May 21, 2022