Dias de frio intenso ficam para trás e calor deve voltar a predominar nesta semana

Depois do recorde de frio em 2022, as temperaturas no estado voltam a subir nesta semana. A massa de ar polar que fez os goianos tirarem os casacos dos armários desde a última quarta-feira (18) já começou a perder intensidade.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as temperaturas devem ficar amenas durante as manhãs até quarta-feira (25), mas o calor volta a predominar no fim da semana.

Já nesta segunda-feira (23), os goianos sofrerão com a amplitude térmica. O dia começou com 13ºC, mas os termômetros chegarão a marcar 25ºC durante a tarde.

Na região Oeste de Goiás, a diferença entre mínima e máxima é ainda maior. No início da manhã, foram registrados 11ºC, mas o tempo esquenta e chega a 32ºC, temperatura também esperada no Norte do estado.

Já a partir de quinta-feira (26), até mesmo as manhãs devem ter temperaturas mais elevadas em Anápolis e Goiânia, com a mínima na casa dos 20ºC.

As máximas, com o fim da primeira temporada de frio de 2022, podem superar os 30ºC na capital e também em território anapolino.

Para a terça-feira (24), o Cimehgo prevê mínima de 15ºC em Anápolis, que terá 26ºC no momento mais quente do dia. Em Goiânia, os termômetros vão variar entre 15ºC e 29ºC.